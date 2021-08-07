Льготное жилье в столице строится полицентрично - аким

Аким ознакомился с ходом строительства соцжилья.

О строительстве социального жилья рассказал аким Нур-Султана Алтай Кульгинов, передает zakon.kz.

Город – это живой организм, где для его полноценной и комфортной работы необходимо совершенствовать все сферы. К примеру, при строительстве жилья и других объектов также необходимо предусматривать подведение инженерных сетей, чтобы обеспечивать дома теплом, электричеством и другими коммуникациями, строить дороги, детские сады, школы, медицинские учреждения. Согласно данной концепции районы столицы мы развиваем полицентрично, - написал Кульгинов на своей странице в Instagram.

Аким ознакомился с ходом строительства соцжилья.

Льготное жилье мы строим во всех районах столицы, в том числе в жилых массивах. Сегодня посетил микрорайон "Отау" (район Алматы, в стороне Метро). Там будет целый микрорайон доступного льготного жилья. Общее количество соцжилья в том микрорайоне для наших очередников (в том числе очередников Отбасы банка) превышает 2 тыс. квартир. Поручил построить в том микрорайоне детский сад, школу, также рассмотреть варианты строительства медучреждения, досуговых объектов, продуктовых магазинов и др., - пишет аким.

Он отметил, что необходимо уделить особое внимание благоустройству территории МЖК: по дворовым территориям, дорогам, канализациям, автобусным остановкам, освещению.

В текущем году по поручению Главы государства также увеличим количество соцжилья. К примеру, если в 2018 году было построено 1800 соцквартир, то в этом году данную планку поднимем до 10 тыс. За последние три года количество соцжилья увеличится более чем в пять раз. Также будет продолжена программа "Арендное жилье для работающей молодежи", которая была инициирована Елбасы. Помимо этого увеличили сумму жилищных сертификатов с 1 млн до 1,5 млн тенге, расширили категорию участников по программе Казахстанской жилищной компании (КИК), - резюмировал столичный аким.

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