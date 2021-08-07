МакSим стремится поскорее встать с больничной койки - СМИ

О процессе восстановления певицы рассказала ее представитель Маргарита Соколова.

После длительного медикаментозного сна Марина Абросимова (настоящее имя МакSим) возвращается к своему привычному состоянию, передает zakon.kz.

Марина восстанавливается, – приводят "Вести" слова представителя звезды.

К слову, в искусственной коме российская звезда шоу-бизнеса находилась больше месяца.

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МакSим была госпитализирована с пневмонией и высокой температурой в середине июня. Певица несколько раз сдавала тест на коронавирус, но результат был отрицательным.

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Сейчас Марина стремится поскорее встать с больничной койки, но, по словам Маргариты Соколовой, врачи пока не разрешают ей ходить. Она самостоятельно сидит, свесив ноги с кровати. По словам представителя звезды, ее легкие восстанавливаются. По оценке директора МакSим, самое страшное осталось позади, - говорится в сообщении.

С начала болезни певицы многие ее поклонники и коллеги по шоу-бизнесу переживали за нее. Артисты говорили о ней на своих выступлениях, посвящали ей песни во время концертов. А болельщики "Спартака", для которых хит МакSим "Знаешь ли ты" стал неофициальным гимном клуба, спели его на улице.

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