Для спелой дыни характерна упругость корочки — она должна немного проминаться под нажимом пальцами.

Эксперты рассказали, как выбрать самую вкусную дыню, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

В целом спелую дыню можно распознать по характерному дынному аромату, хотя есть сорта дынь, которые почти или совсем не пахнут. На аромат также стоит обратить внимание, чтобы определить, не переспела ли дыня: у перезрелого плода часто появляется характерный "винный» запах", — пояснили в Роскачестве.

Для спелой дыни характерна упругость корочки — она должна немного проминаться под нажимом пальцами, но если осталась вмятина — значит, дыня переспела.

В дыне содержится достаточно много глюкозы, поэтому есть ее лучше в первой половине дня — например, на второй завтрак или после обеда в качестве десерта. Оптимальная порция составляет 200-300 граммов за один прием, — пояснили в ведомстве.

Есть дыню в больших количествах не стоит, так как она богата клетчаткой, которая имеет слабительный эффект.

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