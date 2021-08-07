Марсоход Perseverance не смог собрать образец марсианского грунта

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Ученые проанализируют причины неудачи.
Первая попытка марсохода Perseverance собрать образцы планетарного грунта не увенчалась успехом, ученые проанализируют причины неудачи, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.
Об этом говорится в сообщении NASA.
Данные, отправленные на Землю Perseverance, показывают, что во время первой попытки отбора проб не было собрано никаких горных пород, — говорится в заявлении американского космического агентства.
Согласно данным от марсохода, система отбора проб работала, как и планировалось, но телеметрия показала, что в пробирке по итогам операции не оказалось грунта.
В феврале 2021 года американский аппарат Perseverance совершил успешную посадку на поверхность Марса.
Марсоход должен исследовать кратер Джезеро и собрать образцы горных пород и реголита для будущего анализа на Земле.
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