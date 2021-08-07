Ученые научились определять штамм COVID-19 по слюне

Разработчики утверждают, что эта портативная система настолько проста, что ей можно пользоваться в домашних условиях.

Биологи создали новую диагностическую платформу miSHERLOCK, которая позволяет определять различные штаммы коронавируса по слюне, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Science Advances.

Тест основан на технологии генетического редактирования CRISPR. Текущая версия системы может определять британские, бразильские и южноафриканские варианты COVID-19. При этом miSHERLOCK легко запрограммировать на обнаружение новых разновидностей вируса. Данная платформа обладает 95% точностью.

Для ее использования понадобится набор реагентов, смартфон с камерой и приложением, а также батарейка и пластиковый инкубатор.

Уже через час можно получить результат теста и узнать, каким именно штаммом коронавирусной инфекции заражен человек. Разработчики утверждают, что эта портативная система настолько проста, что ей можно пользоваться в домашних условиях. Платформа стоит порядка $15.

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