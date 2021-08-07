Последние шансы на медаль: Расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде

Сегодня на Олимпийских играх в Токио казахстанские атлеты выступят в пяти видах спорта.

Сегодня, 7 августа, на Олимпийских играх в Токио казахстанские атлеты выступят в пяти видах спорта, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

04:00 Легкая атлетика. Марафон. Женщины. ФиналЖанна Мамажанова

11:00 Каратэ. Женщины. Квалификация+61 кг. Софья Берульцева

11:00 Каратэ. Мужчины. Квалификация+75 кг. Данияр Юлдашев

11:42 Современное пятиборье. МужчиныПавел Ильяшенко

12:48 Велотрек. Кейрин. Мужчины. КвалификацияСергей Пономарев

15:45 Вольная борьба. Мужчины. Утешительный поединок65 кг. Даулет Ниязбеков.

Напомним, казахстанские спортсмены пока завоевали на Олимпиаде-2020 в Токио семь медалей: все — бронзовые.

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