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COVID-19 подтвердился у 7899 человек за сутки в Казахстане

Фото: МИХЕЕВ 7 августа 2021, 08:00

Всего в стране подтверждено 626 412 случаев.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 6 августа 2021 года. Алматы и Нур-Султан по-прежнему лидируют по числу новых случаев COVID-19. Число выздоровевших от КВИ в стране превысило 514 тысяч, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 7899 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан - 1493,
  • в городе Алматы - 1506,
  • в городе Шымкенте - 538,
  • в Акмолинской области - 263,
  • в Актюбинской области - 407,
  • в Алматинской области - 350,
  • в Атырауской области - 366,
  • в ВКО - 308,
  • в Жамбылской области - 190,
  • в ЗКО - 170,
  • в Карагандинской области - 1008,
  • в Костанайской области - 275,
  • в Кызылординской области - 200,
  • в Мангистауской области - 240,
  • в Павлодарской области - 300,
  • в СКО - 155,
  • в Туркестанской области - 130.

Всего в стране подтверждено 626 412 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 6638 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан - 2066,
  • в городе Алматы - 1253,
  • в городе Шымкент - 457,
  • в Акмолинской области - 193,
  • в Актюбинской области - 274,
  • в Алматинской области - 330,
  • в Атырауской области - 250,
  • в ВКО - 78,
  • в Жамбылской области - 97,
  • в ЗКО - 347,
  • в Карагандинской области - 329,
  • в Костанайской области - 286,
  • в Кызылординской области - 107,
  • в Мангистауской области - 135,
  • в Павлодарской области - 168,
  • в СКО - 158,
  • в Туркестанской области - 110.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 514 299 человек.⠀

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