COVID-19 подтвердился у 7899 человек за сутки в Казахстане

Всего в стране подтверждено 626 412 случаев.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 6 августа 2021 года. Алматы и Нур-Султан по-прежнему лидируют по числу новых случаев COVID-19. Число выздоровевших от КВИ в стране превысило 514 тысяч, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 7899 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
- в городе Нур-Султан - 1493,
- в городе Алматы - 1506,
- в городе Шымкенте - 538,
- в Акмолинской области - 263,
- в Актюбинской области - 407,
- в Алматинской области - 350,
- в Атырауской области - 366,
- в ВКО - 308,
- в Жамбылской области - 190,
- в ЗКО - 170,
- в Карагандинской области - 1008,
- в Костанайской области - 275,
- в Кызылординской области - 200,
- в Мангистауской области - 240,
- в Павлодарской области - 300,
- в СКО - 155,
- в Туркестанской области - 130.
Всего в стране подтверждено 626 412 случаев.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 6638 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
- в городе Нур-Султан - 2066,
- в городе Алматы - 1253,
- в городе Шымкент - 457,
- в Акмолинской области - 193,
- в Актюбинской области - 274,
- в Алматинской области - 330,
- в Атырауской области - 250,
- в ВКО - 78,
- в Жамбылской области - 97,
- в ЗКО - 347,
- в Карагандинской области - 329,
- в Костанайской области - 286,
- в Кызылординской области - 107,
- в Мангистауской области - 135,
- в Павлодарской области - 168,
- в СКО - 158,
- в Туркестанской области - 110.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 514 299 человек.⠀
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