Пять способов справиться с метеочувствительностью

Метеочувствительность проявляется прежде всего у людей с хроническими заболеваниями.

С изменениями самочувствия при быстрой смене погодных условий, которые отмечают многие метеозависимые люди, можно справиться, если соблюдать ряд правил. Об этом рассказала российский невролог Разият Чупанова, передает zakon.kz.

По словам врача, метеочувствительность проявляется прежде всего у людей с хроническими заболеваниями, такими как бронхиальная астма, ревматизм, артриты, тревожные и депрессивные расстройства, сердечно-сосудистые заболевания, пишет Lenta.ru.

Она уточнила, что пациенты с сердечно-сосудистой патологией страдают от повышения температуры окружающей среды, а люди с хроническими бронхолегочными заболеваниями, наоборот, испытывают дискомфорт при снижении температуры.

Разият Чупанова назвала пять способов, которые помогут справиться с метеочувствительностью.

Прогулки

Частые прогулки в любую погоду (ветер, холод, жара) закаляют организм и помогают адаптироваться к изменяющимся погодным условиям.

Физические нагрузки

Они помогают укрепить организм и иммунитет в долгосрочной перспективе.

Полноценный сон

Сон в течение семи-возьми часов также важен в профилактике метеозависимости. По утверждению медика, недосып сказывается на функции нервной системы, которая принимает участие в процессе адаптации к новым погодным условиям.

Уменьшение стресса и лечение депрессивных расстройств

Эти состояния могут приводить к бессонницам, частым ночным пробуждениям, а также выбросу гормонов стресса, таких как адреналин и кортизол.

Сбалансированное питание

Здоровый рацион поможет укрепить организм и повысить иммунитет. Кроме того, отметила Чупанова, стоит избегать спиртных напитков и никотина. Также не следует злоупотреблять кофе.

Ранее ведущий научный сотрудник Медицинского научно-образовательного центра МГУ Юрий Гурфинкель рассказал, что людям с метеозависимостью во время перепадов атмосферного давления следует следить за своим рационом.

По его словам, в такие дни нежелательно есть острые и слишком соленые блюда, так как они могут спровоцировать перепады артериального давления.

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