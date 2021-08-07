Землетрясение ощутимостью 2-3 балла произошло в ВКО

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Энергетический класс землетрясения 10.1.
Утром 7 августа в Восточно-Казахстанской области произошло землетрясение, сообщает zakon.kz.
В 9:01 алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 847 км на северо-восток от г. Алматы на территории Казахстана. Сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК"
Энергетический класс землетрясения 10.1.Магнитуда MPV 4.2.Координаты эпицентра 49.63° с.ш. 82.82° в.д.Глубина 10 км.Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Усть-Каменогорск 2-3 балла
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!