Психолог рассказал о влиянии беспорядка в доме на эмоциональное состояние

Беспорядок в квартире может вызывать у человека чувство тревоги, снижение самооценки, а также усталость и рассеивание внимания.

Постоянный беспорядок в квартире может вызывать у человека чувство тревоги, снижение самооценки, а также усталость и рассеивание внимания, сообщает zakon.kz.

Об этом рассказала РИА Недвижимости член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Надежда Двоскина.

Очень часто беспорядок в доме связан со стрессами, неудачами в личной жизни и недовольством своей жизнью. Он приводит к тревоге и беспомощности, а также к заниженной самооценке и чувству вины.

Такие расстройства могут появиться, когда у человека есть внутренняя установка, каким он должен быть, чтобы считать себя хорошим, правильным человеком, а также чтобы получать уважение и любовь окружающих. Эти принципы могут выражаться, в таких идеях, как "у хорошей хозяйки кухня всегда блестит" или "нельзя жить в таком свинарнике, - отметила Двоскина.

Когда эти правила противоречат тому, что человек наблюдает в своей жизни, — это может вызывать у него вину и стыд за себя, мысли о том, что он не справляется, поскольку у него не получается поддерживать нужный порядок. "Все это сказывается и на самооценке: собственные способности оцениваются как низкие, а также появляются мысли о никчемности, что может привести к продолжительной депрессии", - констатировала психолог.

По ее словам, в таких ситуациях необходимо обратиться к психологу или психотерапевту, поскольку при попытке решить проблему без привлечения специалиста можно только усугубить ситуацию.

Двоскина посоветовала превратить постоянно повторяемые действия по уборке дома в рутину, не требующую особого внимания и концентрации на поисках.

Это позволит вам минимизировать энергозатраты, и сохранить силы и время, - сказала она.

Она также рекомендовала справляться с беспорядком путем "малых дел". Например, в понедельник собрать книги из разных мест на одну полку, во вторник – навести порядок в шкафу для одежды, и так далее.

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