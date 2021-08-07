На 35 тысяч тенге украла шоколада любительница сладкого в столице

Приложение zakon.kz
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По данному факту возбуждено уголовное дело.
23-летняя жительница столицы похитила сладости из супермаркета на 35 тысяч тенге, сообщает zakon.kz.
Девушка сложила сладости в две большие сумки, и подойдя на кассу, пустилась бежать. Задержанная охранниками супермаркета беглянка была передана полицейским, - рассказали в полиции.
В полиции девушка в совершении кражи призналась, шоколадные изделия были полностью изъяты.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Департамент полиции рекомендует владельцам малого и среднего бизнеса быть бдительными и оснащать объекты малого и среднего бизнеса камерами видеонаблюдения.
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