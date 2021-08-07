На территории Иле-Алатауского парка ввели запрет на разжигание костров

Из-за пожароопасной ситуации, с 4 августа на территории парка ввели запрет на разжигание костров.

На территории Иле-Алатауского государственного национального природного парка проведен экологический рейд, сообщает zakon.kz.

В ходе мероприятия выявлены нарушения экологического законодательства. В частности, зафиксирован 1 факт уничтожения и повреждения, а также засорения отходами лесной фауны. Зарегистрированы также 3 факта нарушения правил пожарной безопасности и санитарных правил леса.

Следует сказать, что Иле-Алатауский парк ежегодно посещают более 250 тыс. туристов. С учетом растущего потока посетителей, национальному парку необходимо постоянно следить за обустройством туристских маршрутов и троп для минимизации воздействия антропогенного фактора.

В этой связи составлена дорожная карта по внедрению раздельного сбора и сортировки твердых бытовых отходов. В рамках ее реализации в 2020 году были приобретены 2 современных мусоровоза, 135 контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и 90 контейнеров для органических и пищевых отходов.

С начало текущего года вывезено с территории парка свыше 400 тонн мусора.

Также стоит обратить внимание на то, что из-за пожароопасной ситуации, с 4 августа текущего года на территории парка ввели запрет на разжигание костров. Лица, причастные к разжиганию костров и оставлению мусора, будут привлекаться к административной ответственности.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!