Каратистка Софья Берульцева первый поединок на Олимпиаде завершила вничью

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В следующем поединке групповой стадии Софья Берульцева встретится с итальянкой Сильвией Семераро.
Казахстанская каратистка Софья Берульцева провела первый поединок на Олимпийских играх-2020 в соревнованиях среди женщин в весовой категории свыше 61 кг, сообщает zakon.kz.
Бой Берульцевой против представительницы Турции Мельтем Ходжаоглу Акйол завершился вничью – 5:5, пишет Prosports.kz.
Соперницы провели по три результативных действия. Каждая из спортсменок получила по две оценки "юко" и по одной оценке "иппон".
В следующем поединке групповой стадии Софья Берульцева встретится с итальянкой Сильвией Семераро.
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