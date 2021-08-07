"ХОЧУ К ДЕТЯМ!": Корреспонденты Первого канала "Евразия" сняли репортаж из коронавирусной реанимации

Всего с диагнозом "коронавирус" в этом центре лечатся 200 человек.

Корреспонденты Первого канала "Евразия" сняли репортаж из коронавирусной реанимации, сообщает zakon.kz.

Ковид-госпиталь – всего пару лет назад это словосочетание никто бы не понял. Но сегодня в этих учреждениях врачи спасают тысячи жизней, при этом сами ежедневно рискуют заболеть смертельной болезнью. Посторонним вход сюда, по понятным причинам, категорически запрещен, но для Первого канала "Евразия" сделали исключение.

Тишину в реанимации городского инфекционного центра нарушают лишь звуки аппаратов ИВЛ. Здесь лежит 43 человека. За жизнь борются и пожилые, и те, кому едва за 30. Коронавирус не выбирает, кому нанести удар. В самую "горячую" часть госпиталя, куда прошла наша съемочная группа, попадают именно тяжелобольные пациенты!

Чтобы попасть из чистой, "зеленой" зоны в "красную", необходимо надеть специальный защитный костюм, что я и наш оператор уже сделали. Врачи надевают костюмы перед зеркалом, дабы ничего не упустить. Нужно видеть и контролировать, чтобы все было надежно застегнуто и завязано. Очки, маска, бахилы – необходимые атрибуты. Любая ошибка в этом кропотливом деле может стать роковой, - говорит корреспондент Первого канала "Евразия" Мария Парфенова.

В противочумных костюмах съемочная группа всего 10 минут, а уже неудобно и хочется вдохнуть свежего воздуха. Медики проводят в такой спецодежде по шесть часов. Говорят, привыкли, да и жаловаться сейчас не время. Каждый день нескончаемый поток больных. И не всегда в поединке за чью-то жизнь победу одерживают врачи. Бывают и особые случаи. Так, одна пенсионерка в этом отделении лежит уже четвертый месяц, она в сознании, но коварный вирус не дает вздохнуть полной грудью.

Она поступила к нам с 65% поражения. Но здесь, скорее всего, 95-98% поражения, - пояснила медсестра центра.

Но даже и в критической ситуации есть вариант помощи – у пациента берут кровь, обогащают кислородом и делают обратное переливание. Хотя и после этого, прогнозы на выздоровление туманны. В шаге от смерти была и Фарида Жусупбаева. К счастью, ее спасли. А, начиналось все, как у всех: температура, боль в горле, одышка.

Я очень сильно хочу к детям. По-прежнему чувствую сильную слабость. Думаю, лечиться надо, а потом делать прививку. Мы поступили неделю назад. Супруг был в тяжелом состоянии. Даже не заметили, как течение болезни обострялось с каждым днем все больше и больше. Думаю, все-таки небольшую роль, но сыграло то, что мы вакцинированные. Может быть, был бы другой исход, - поделилась пациентка Фарида Жусупбаева.

Всего с диагнозом "коронавирус" в этом центре лечатся 200 человек. За каждым нужен особый уход. Медики буквально живут на работе. И некоторые после смены возвращаются в пустые квартиры.

В июне началась волна, я был в отпуске, через неделю меня отозвали на работу, я отвез семью в Усть-Каменогорск и вышел на работу, - рассказал заведующий отделением субинтенсивной терапии Мейржан Абишев.

Конечно, насильно заставить никого нельзя, но дабы казахстанцы не повторяли судьбу пациентов этого госпиталя, врачи просят всех граждан нашей страны не вести себя безрассудно. И хотя бы, как минимум, носить маски. А если появились температура и кашель, не запускать болезнь и не заниматься самолечением. В противном случае финал может быть самым непредсказуемым.

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