Карагандинец обманул пенсионера на 70 тысяч тенге

Приложение zakon.kz
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Он взял предоплату за двигатель и пропал.
В Усть-Каменогорске пенсионера обманул житель Караганды и присвоил его деньги, сообщает zakon.kz.
26 июля текущего года в 13 часов в Бескарагайский РОП обратился пенсионер в возрасте 64 лет, который просит привлечь к уголовной ответственности неизвестного мужчину, который 9 июля 2021 года через сайт объявлений, путем обмана и злоупотреблением доверия взял предоплату за покупку двигателя в сумме 70 000 тенге, - сообщили в ДП ВКО.
Сотрудники группы криминальной полиции Бескрагайского РОП установили, что пенсионера обманул 45-летний карагандинец.
По данному факту начато досудебное расследование по ст.190 ч.1 УК
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