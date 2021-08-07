Софья Берульцева одержала победу во втором поединке на Олимпиаде

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На этот раз ее соперницей была итальянка Сильвия Семераро.
Казахстанская каратистка Софья Берульцева провела второй поединок на Олимпиаде в Токио, сообщает zakon.kz.
На этот раз ее соперницей была итальянка Сильвия Семераро. Казахстанская спортсменка одержала победу со счетом 5:1.
Первый бой Софья Берульцева завершила вничью.
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