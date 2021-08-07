Названы знаки зодиака, которые никогда не будут изменять

Астропсихологи советуют подходить к выбору партнера для жизни максимально осознанно.

Астропсихологи назвали ТОП знаков зодиака, представители которых идеальны по характеру, сообщает zakon.kz со ссылкой на Пятый канал.

Козероги — консервативные персоны с трезвым взглядом на жизнь. Эти люди никогда ничего не утаивают. Если есть проблема — готовы решать ее здесь и сейчас. Если расставание неизбежно — за все скажут спасибо и ретируются, оставив контактные номера на случай ЧП. Козероги никогда не променяют семью на походы «налево». Предательства тоже не простят.

Раки — самые проницательные, сопереживающие и добрые люди. Они обладают уникальным качеством — эмпатией, потому всегда становятся лучшими друзьями и лучшими партнерами в семейной жизни. На Раков можно положиться в любой ситуации и не боятся, что без присмотра совершат непоправимое.

Скорпионы ненавидят, когда им лгут, поэтому сами ни за что не опустятся до этого. Если что-то в отношениях идет не так — обязательно скажут об этом вторым половинкам. Они свято верят, что дружба и любовь должны строиться на взаимопонимании и полном доверии. Ну а как иначе?

Водолеи не умеют, не могут и не хотят изменять. Они не понимают, зачем это нужно в принципе, если партнер устраивает. Их честность порой обескураживает, но это же является большим плюсом. Водолеи никогда не заставят нервничать любимых людей. Стабильность и спокойствие — вот высшие ценности для них.

Рыбы скромные и застенчивые, потому многим кажется, что от них стоит ждать подвоха. Но это большое заблуждение. От рождения представители этих знаков очень добрые и верные. Они простят вторым половинкам любые грехи и никогда не посмеют их обидеть. Единственное, с чем никогда не смирятся Рыбы, — измены, пишет RSUTE.

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