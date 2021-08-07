Сборная Казахстана гарантировала себе восьмую медаль Олимпиады-2020

Каратистка Софья Берульцева вышла в полуфинал Олимпиады.

Казахстанская каратистка Софья Берульцева провела на Олимпиаде в Токио третий бой и вышла в полуфинал, обеспечив себе тем самым бронзовую медаль, сообщает zakon.kz.

Третий поединок rазахстанка провела с представительницей Азербайджана Ириной Зарецкой. Софье удалось открыть счет и за двадцать секунд заработать сразу два очка "юко". Но соперница практически сразу же смогла нанести первый удар, а также получить очко "вазари". Лидирует Ирина со счетом 3:2, - говорится на сайте НОК.

Софья смогла выровнять счет. После активных атак с обеих сторон счет стал 4:4. Когда до окончания поединка оставались считанные секунды, нашей каратистке удалось вырвать победу. Итог - 5:4. Софья досрочно проходит в полуфинал.

Это будет уже 8-я бронзовая медаль в копилке казахстанской сборной.

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