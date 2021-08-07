В Казахстане стали чаще издеваться над животными

Больше всех жестоко обращались с животными жители Алматинской области, столицы и Шымкента.

В Казахстане за полгода зарегистрировали 33 случая жестокого обращения с животными - на 6,5% больше, чем в первом полугодии прошлого года, сообщает zakon.kz.

Помимо этого, было зарегистрировано 48 случаев незаконной охоты, 132 случая незаконной добычи рыбных ресурсов, других водных животных или растений, 135 случаев незаконного обращения с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, подсчитали в ranking.kz.

При этом пострадали и защитники природы. Так, в текущем году было зарегистрировано три случая насилия в отношении государственного инспектора по охране животного мира, инспектора специализированной организации по охране животного мира, егеря.

Если смотреть по регионам, то больше всех жестоко обращались с животными жители Алматинской области, столицы и Шымкента. В каждом из этих регионов с начала текущего года зарегистрировали по пять таких уголовных правонарушений.

Четвертую и пятую строчки печального рейтинга заняли Алматы и Карагандинская область.

Напомним, в стране разработан проект закона, согласно которому можно получить реальный срок за жестокое обращение с животными.

Так, за жестокое обращение c животным из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, причинившее ему боль и страдания, повлекшее его гибель или увечья, наказывать штрафом в размере до 2000 МРП, исправительными работами, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

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