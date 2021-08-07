Казахстан отправил в Турцию два вертолета для тушения пожаров

В Турцию будут направлены 16 казахстанских спасателей.

МЧС Казахстана направило в Турцию два вертолета для борьбы с лесными пожарами. Об этом сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали, передает zakon.kz.

По информации МЧС, вертолеты имеют водосливные устройства. Кроме того, в Турцию будут направлены 16 казахстанских спасателей.

Казахстанские вертолеты вылетели сегодня и прибудут в турецкий город Мугла, совершив перелет через границы трех государств с промежуточными посадками. Оперативную группу в аэропорту Нур-Султана провожал первый вице-министр МЧС РК Ибрагим Кульшимбаев. Взаимодействие наших спасателей с турецкими властями на местах будет координироваться Посольством РК в Турции, - сообщил Талгат Уали.

По его словам, Казахстан также намерен оказать гуманитарную помощь в восстановлении лесного покрова на сгоревших территориях. Посаженный лес призван символизировать дружбу и братские узы между казахстанским и турецким народами.

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С конца июля в Турции на большой площади горят леса. Пострадали сотни человек, есть жертвы. Леса горят неподалеку от мест массового отдыха - Антальи, Алании, Бодрума. Последствия пожаров стали катастрофическими для страны.

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