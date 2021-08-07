Павлодарцев призвали не беспокоиться из-за пожаров в Якутии.

Дым от лесных пожаров в Якутии дошел до Павлодара и вызвал переполох среди горожан, сообщает zakon.kz.

Плотная пелена смога накрыла город.

На территории Российской Федерации в Якутии более двух недель продолжаются лесные пожары. Площадь пожара на данный момент составляет более 1,5 млн гектар. По причине этих пожаров в некоторых районах нашей области, в том числе над городом Павлодар, образовался смог. Причин для беспокойства нет. Угрозы ухудшения экологической обстановки нет. В скором времени смог рассеется, - сообщили в ДЧС Павлодарской области.

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