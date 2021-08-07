Сильные дожди, град, шквал: какая погода ожидает казахстанцев 8 августа

Местами по республике ожидаются усиление ветра, на юге с пыльной бурей.

Опубликован прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 8 августа, сообщает zakon.kz.

Северо-западный циклон обусловит неустойчивый характер погоды на большей части республики, местами пройдут дожди с грозами, на севере и северо-востоке - сильные дожди, град, шквал. На западные и юго-западные регионы будет смещаться отрог антициклона, с которым ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге - с пыльной бурей, - говорится в сообщении РГП "Казгидромет".

В Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра 15-20, в Карагандинской области порывы 25 м/с.

В Жамбылской области днем в горных районах ожидаются гроза, град, местами усиление ветра 15-20 м/с, с пыльной бурей.

В Туркестанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, днем в Кызылординской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Кызылординской, Туркестанской областях - с пыльной бурей.

В Восточно-Казахстанской области днем местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области местами ожидается гроза, ночью и утром местами туман. В Алматинской области в горных районах ожидается гроза. Днем в Атырауской области местами очень сильная жара.

Днем на большей части Мангистауской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, местами в Карагандинской, на юге Актюбинской области сохранится сильная жара, на юге Мангистауской, Западно-Казахстанской областей очень сильная жара.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, Атырауской, Жамбылской, Актюбинской, местами в Карагандинской, Алматинской, Западно-Казахстанской, на юге Костанайской, Восточно-Казахстанской областей, в отдельных районах Акмолинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы: днем 33°, ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 21°, облачно.

Прогноз погоды на 8 августа.

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