Сагинтаев сообщил о двухмиллионном жителе Алматы

Им стала Аяла Жамбыл в семье полицейского.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил, что в мегаполисе появился двухмиллионный житель, сообщает zakon.kz.

По данным Бюро национальной статистики, казахстанцев уже 19 миллионов, а численность населения Алматы перешагнула двухмиллионный рубеж! - написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, Аяла Жамбыл стала двухмиллионной жительницей. В семье полицейского Бейбита Абильдаева и воспитательницы детского сада Алии Жанибековой она стала шестой девочкой.

Желаю здоровья, благополучия и счастья! - написал Сагинтаев.

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