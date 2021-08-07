Даулет Ниязбеков уступил призеру ЧМ и остался без "бронзы" Олимпиады

Схватка борцов вольного стиля проходила в весовой категории до 65 килограммов.

Казахстанский борец вольного стиля Даулет Ниязбеков остался без медали на Олимпийских играх-2020 в Токио, сообщает zakon.kz.

Схватка борцов вольного стиля проходила в весовой категории до 65 килограммов.

В поединке за "бронзу" сошлись казахстанец Даулет Ниязбеков и индиец Баджранг Пуния. Баджранг сумел одолеть нашего бойца со счетом 8:0.

Даулет Ниязбеков - спортсмен Центрального спортивного клуба Министерства обороны РК.

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