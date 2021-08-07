Форвард "Пари Сен-Жермен" уйдет из команды, если она примет Месси

Контракт Мбаппе с "ПСЖ" рассчитан до лета 2022 года. Клуб намеревался продлить договор, но после прихода Месси это становится проблематичным. Поэтому вице-чемпион Франции постарается продать нападающего.

Нападающий Килиан Мбаппе, скорее всего, уйдет из "Пари Сен-Жермен", если французский футбольный клуб подпишет контракт с Лионелем Месси, сообщает zakon.kz.

Об этом на своей странице в Twitter написал журналист As Андрес Онрубия Рамос.

Инициатива исходит от самого француза, не желающего играть в одной команде с Лионелем Месси. Французский футболист уже решил, что сменит клуб. О его уходе должны объявить в ближайшие несколько недель.

Контракт Мбаппе с "ПСЖ" рассчитан до лета 2022 года. Клуб намеревался продлить договор, но после прихода Месси это становится проблематичным. Поэтому вице-чемпион Франции постарается продать нападающего.

22-летний форвард Килиан Мбаппе в прошлом сезоне провел 47 матчей за парижан и забил 42 мяча при 11 голевых передачах.

Накануне, 5 августа, "Барселона" объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.

После чего французский "Пари Сен-Жермен" предложил долгосрочный контракт аргентинскому форварду Лионелю Месси. Аргентинский нападающий принял предложение.

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