Мейржан Туребаев пообещал "сбивать бабок", пока акимат не сделает велодорожки

На видео отреагировали в правоохранительных органах.

Известный казахстанский видеоблогер Мейржан Туребаев в своем Insta-сторис записал видео, на котором выразил недовольство, что не может покататься в парке, сообщает zakon.kz.

На кадрах Мейржан одет в велокостюм. На голове велосипедный шлем. Так что, по-видимому, речь идет о том, что он не может покататься на велосипеде.

На видео блогер эмоционально рассказывает, что на него "орут бабки", и показывает алматинский парк, где развешаны знаки, запрещающие кататься на велосипедах и самокатах.

Если честно, на них по фигу. Я буду сбивать их, пока акимат не сделает нам велодорожки. Мейржан Туребаев

На видео оперативно отреагировали в правоохранительных органах.

Заместитель начальника Департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов написал в Facebook о том, что печально видеть, как блогер с трехмиллионной (3,4 млн) аудиторией открыто заявляет о планируемом правонарушении в отношении беззащитных против него пожилых людей.

Его могут смотреть молодые неокрепшие умы и подумать, что подобные заявления и скандализация - это нормально. Возмущен подобным заявлением и ощущением безнаказанности гражданина Туребаева. заместитель начальника Департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов

Стоит отметить, что в данный момент на странице блогера этого видео больше нет.

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