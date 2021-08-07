Литва заплатит нелегалам по 300 евро за выезд из страны

Выплату наличными нелегальный мигрант получит уже непосредственно при посадке в вылетающий из Литвы самолет. Второй раз получить 300 евро уже не получится.

За согласие мигрантов вернуться на родину литовские власти могут выплатить им по 300 евро, сообщает zakon.kz.

Об этом заявила директор Департамента миграции при МВД республики Эвелина Гудзинскайте в эфире LRT.

Выплату наличными нелегальный мигрант получит уже непосредственно при посадке в вылетающий из Литвы самолет. Второй раз получить 300 евро уже не получится - если тот же мигрант снова попадет на территорию Литвы, покинуть ее придется бесплатно.

С начала года литовские пограничники задержали около 4 тысяч нелегальных мигрантов - это в 40 с лишним раз больше, чем за весь 2020 год. На территорию ЕС они попадали через Беларусь. Премьер Литвы Шимоните заявила, что это "гибридная агрессия" со стороны Александра Лукашенко.

Белорусский лидер Александр Лукашенко, в свою очередь, отмечал, что республика более не намерена сдерживать поток мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".

Вильнюс объявил о начале строительства усиленной колючей проволокой четырехметровой стены на белорусско-литовской границе длиной более 500 км, чтобы остановить поток нелегалов. Обойдется она в 150 миллионов евро.

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