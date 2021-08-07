Краснокнижный волк на берегу Каспия попал на видео

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Видео снято с воздуха, с помощью дрона.
Видеограф из Форт-Шевченко Мейрамбек Аралбайулы опубликовал в своем Instagram видео редкого хищника - красного волка, занесенного в Красную книгу, сообщает zakon.kz.
Видео снято с воздуха с помощью дрона.
Вот такого вот "друга" можно встретить рядом с отдыхом. Мейрамбек Аралбайулы
По его словам, самка волка видно пришла перекусить выброшенными на берег воблами. То, что хищник показался так близко с людьми, видеограф связывает с аномальной жарой, накрывшей Мангистаускую область.
А вы знали, что в 2018 году они нападали на людей в поселке Аташ? Можете погуглить "красный волк в Мангистау". Мейрамбек Аралбайулы
На кадрах видно, что волчица настороженно отнеслась к подлетевшему дрону и удалялась каждый раз, когда тот пытался подлететь ближе.
Красный волк - единственный вид рода Cuon. Редкий вид псовых, находящийся под угрозой исчезновения, занесен в Красную книгу МСОП.
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