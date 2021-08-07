Улицу Гоголя в Нур-Султане перекрыли

С 7 по 25 августа перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от улицы Қурмангазы до улицы Игилик.

Улицу Гоголя в столице частично перекрыли на время ремонта, сообщает zakon.kz.

Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с Управлением административной полиции ДП города Нур-Султан начало работы по среднему ремонту дорожного полотна по улице Н. Гоголя, передает официальный сайт столичного акимата.

Ремонтные работы по улице Гоголя проводятся в целях обеспечения безопасности дорожного движения. В этой связи с 7 по 25 августа текущего года частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от улицы Қурмангазы до улицы Игилик.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ. Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!