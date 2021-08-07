Посольство США призвало американцев срочно покинуть Афганистан

Диппредставительство готово предоставить заем для граждан, которые не имеют возможности купить себе билеты на коммерческий рейс в Соединенные Штаты.

Посольство США в Кабуле призывает соотечественников немедленно покинуть Афганистан, передает zakon.kz.

Об этом говорится на официальном сайте Посольства США в Афганистане.

Посольство напоминает американским гражданам об опасности посещать Афганистан из-за высокого уровня преступности, терроризма, а уже находящимся в стране предлагает рассмотреть вопрос о выезде, - говорится в сообщении посольства.

Американцам рекомендуют воспользоваться доступными коммерческими рейсами, поскольку возможности посольства по оказанию помощи своим гражданам в Афганистане крайне ограничены даже в Кабуле.

Сейчас диппредставительство готово предоставить заем для граждан, которые не имеют возможности купить себе билеты на коммерческий рейс в Соединенные Штаты.

Также американским гражданам рекомендуется зарегистрироваться в программе STEP (Smart Traveler Enrollment Program). Это позволит получать обновления о ситуации в сфере безопасности. С помощью программы посольство может связаться с ними в экстренных случаях.

На фоне ухода войск США и НАТО из Афганистана боевики движения "Талибан" (организация, запрещенная в Казахстане) перешли к наступлению.

В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!