Глава WhatsApp назвал новую идею Apple "системой слежки"

Новая система будет автоматически сканировать галерею устройства на наличие изображений жестокого обращения с детьми, включая детскую порнографию, а при обнаружении таковых — уведомлять правоохранительные органы.

Глава WhatsApp Уилл Кэткарт обрушился с критикой на внедряемую в iOS Apple систему, которая будет автоматически сканировать галерею устройства на наличие изображений жестокого обращения с детьми, сообщает zakon.kz.

У себя в Twitter он написал, что считает, что Apple пошла по неверному пути, так как «создала программное обеспечение, которое может сканировать все личные фотографии» на смартфоне пользователя.

Глава WhatsApp, которая принадлежит Facebook, считает, что этот софт будет использоваться в интересах компании и властей разных стран

Вместо того чтобы предоставить пользователям возможность жаловаться на запрещённые материалы, Apple разработала софт, который может сканировать все личные фото на вашем телефоне – даже те, которыми вы ни с кем не делились. Это уже никакая не приватность. Уилл Кэткарт

Представитель Apple не согласился с такой трактовкой, отметив, что пользователи могут отключить синхронизацию устройства с облачным сервисом iCloud. Он также сказал, что система обучается только на фотографиях, которые предоставляет Национальный центр пропавших без вести и эксплуатируемых детей, а также ряд других организаций, с которыми сотрудничает компания. Отмечается, что система не может работать по-разному в разных регионах, поскольку она является частью iOS.

Уилл Кэткарт заявил, что компания не планирует интегрировать схожее решение в свой мессенджер.

Мы пользуемся персональными компьютерами уже несколько десятилетий и никогда не сталкивались с глобальным сканированием всех ПК, ноутбуков и смартфонов на предмет незаконного контента. Технологии, созданные в свободных странах, не должны так работать. Уилл Кэткарт

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