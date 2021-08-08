Римская полиция задержала Кровавую Мэри - босса мафии "Каморра"

Мария Личчарди при аресте не сопротивлялась и сохраняла спокойствие.

Сотрудники правоохранительных органов Италии в субботу, 7 августа, задержали 70-летнюю Марию Личчарди, которую считают главой крупного мафиозного картеля "Каморра", сообщает zakon.kz.

Как пишет La Repubblica, Мария Личчарди была арестована в аэропорту Рима, откуда она намеревалась вылететь в Испанию, где живет ее дочь.

Сообщается, что Личчарди при аресте не сопротивлялась и сохраняла спокойствие.

Итальянские СМИ пишут, что Личчарди некогда была одной из самых разыскиваемых преступников Италии, а в мафиозных кругах имеет прозвища "Крестная мать", "Пикколетта" (la piccoletta переводится с итальянского как "маленькая", так Личчарди называют из-за ее миниатюрного роста) и Кровавая Мэри.

Ранее она отбыла восьмилетний срок тюремного заключения, была освобождена в декабре 2009 года, после чего, как полагают итальянские правоохранители, взяла в свои руки руководство кланом.

Против Марии Личчарди выдвинуты обвинения в причастности к мафиозной группировке, а также в махинациях с финансами и на аукционах.

СМИ называют "Каморру" наиболее жесткой группировкой. Считается, что их основная деятельность связана с наркотиками. Ее члены занимаются также вымогательством денег у компаний.

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