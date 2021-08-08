Карагандинский чиновник устроил той на 500 человек

В отношении ресторана будут приняты меры по приостановлению деятельности объекта.

В социальных сетях появилось видео, как в Караганде высокопоставленный чиновник устроил проводы невесты на 500 человек, сообщает zakon.kz.

На Telegram-канале "Патриот Караганды" было опубликовано видео, где возле служебного входа ресторана собралось большое количество автомобилей. По данным источника канала, организатором свадьбы является руководитель управления земельных отношений Карагандинской области.

В городском акимате Караганды заявили, что ресторан, где проходило торжество на 500 человек, закрыли, однако имени организатора тоя не раскрыли.

Также акимат Караганды обещал добиться ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ деятельности ресторана Ариста. Было отмечено, что после публикации информации о свадьбе в соцсетях на место выехала мобильная группа. Праздник "свернули".

В отношении владельцев ресторана "Ариста" будут приняты меры по приостановлению деятельности объекта. Данный вопрос находится на личном контроле акима Караганды и мониторинговой группы, - цитирует канал комментарий акимата.

Действительно ли свадьбу дочки отмечал руководитель управления, в акимате не подтвердили и не опровергли.

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