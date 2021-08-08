Замороженного пещерного львенка возрастом 43 тыс. лет обнаружили в Якутии

Животное пролежало в вечной мерзлоте более 28 тысячи лет.

Ученые определили возраст найденного на территории Якутии пещерного львенка, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Как пишет CNN, животное пролежало в вечной мерзлоте более 28 тысяч лет.

Сибирская львица, которую ученые назвали Спартой, стала вторым детенышем пещерных львов, которого нашли на территории северо-восточной Сибири в 2017-2018 годах. Уникальность ее останков заключается в идеальной сохранности мягких тканей, шерсти и даже усов.

Первым ученые обнаружили львенка Бориса. Его мумифицированное тело находилось на расстоянии всего лишь 15 метров от места, где год спустя будет найдена Спарта. Именно поэтому первой гипотезой исследователей стало предположение о том, что львята были братом и сестрой. Однако в ходе генетической экспертизы стало известно, что они не были родственниками. Кроме того, новое исследование показало, что хищники различаются по возрасту примерно на 15 000 лет. По данным радиоуглеродного датирования, Борис пролежал в слоях вечной мерзлоты почти 43,5 тысячи лет.

Согласно экспертизе, обоим детенышам было всего 1-2 месяца, когда они погибли. Причина их смерти до сих пор неизвестна, но группа исследователей, в которую входят российские и японские ученые, заявила, что полностью исключает их убийство хищником. Анализируя степень сохранности останков, они пришли к выводу, что львята могли погибнуть в результате схода лавины или падения в трещину в вечной мерзлоте.

Перед началом более подробного изучения мягких тканей львят ученые проверят их на наличие инфекционных заболеваний. Следующим шагом станет секвенирование ДНК Спарты, с помощью чего может быть раскрыта эволюционная история пещерного льва и численность его популяции. Также исследователи не отрицают возможность клонировать Спарту.

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