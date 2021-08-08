Актера из "Отряда самоубийц" обвинили в изнасиловании

Актер Киннаман обвинил саму модель, известную как Белла Дэвис, в угрозах и вымогательстве.

Модель Габриэлла Магнуссон обвинила в изнасиловании актера Юэля Киннамана, известного по фильму "Отряд самоубийц", сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Как пишет телеканал NBC News, Киннаман, в свою очередь, обвинил саму Магнуссон, известную как Белла Дэвис, в угрозах и вымогательстве и добился выдачи судом временного запретительного приказа против модели. Это означает, что девушке предписано воздерживаться от совершения в отношении актера определенных действий.

Киннаман рассказал в своем Instagram, что в 2018-м году состоял с Магнуссон в "коротких романтических отношениях", после чего модель настойчиво пыталась выйти с ним на связь и стала прибегать к угрозам. Девушка якобы угрожала нанесением физического вреда Киннаману и его близким, а также предпринимала попытки вымогательства. По словам актера, Магнуссон угрожала обнародовать "сфабрикованные, отвратительные слухи" о нем, если он не согласится выполнить ряд ее требований, в том числе дать ей денег, помочь заручиться связями в Голливуде и попасть в "Википедию".

Сама Магнуссон в Instagram заявила, что актер якобы "дважды изнасиловал" ее.

У меня слишком много доказательств, а у него есть просто слова, - заявила модель телеканалу, комментируя обвинения, выдвинутые Киннаманом против нее самой.

Отмечается, что срок действия запретительного приказа против Магнуссон истекает 30 августа, когда модель и актер явятся на слушания в Верховный суд Лос-Анджелеса.

Шведский актер Юэль Киннаман родился 25 ноября 1979 года, он известен по таким фильмам, как "Робокоп" (2014), "Отряд самоубийц" (2016; 2021), "Девушка с татуировкой дракона" (2011) и другие.

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