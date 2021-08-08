Олимпийская медалистка из Казахстана посвятила победу умершему тренеру

Каратистка Берульцева принесла Казахстану восьмую "бронзу" Олимпиады-2020.

Принесшая Казахстану восьмую бронзовую медаль каратистка Софья Берульцева рассказала о турнире, сообщает zakon.kz.

20-летняя спортсменка стала лучшей в групповом раунде и досрочно вышла в полуфинал.

В полуфинале Олимпиады-2020 Софья Берульцева представляла страну в весовой категории свыше 61 килограмма. Ее соперницей на этом этапе стала 22-летняя представительница Египта, бронзовый призер чемпионата мира-2018 Ферьял Абделазиз.

Конечно, я выложилась на полную. Немного не хватило до финала, поэтому расстроилась. Но я сделала все, что могла. Видимо, мне была предначертана "бронза". В этом весе вышла только я, в "плюсовом" весе все девочки проиграли. У троих остальных вес был ниже. Ранее ни с кем из них не встречалась, - рассказала спортсменка.

Она также отметила, что во время боя придерживалась одной тактики, но, пропустив несколько ударов, немного потерялась.

Берульцева рассказала, что получила лицензию в последний момент.

Мы до последнего участвовали в турнирах, не пропускали сборы, чтобы получить путевку на Олимпиаду. И после завоевания продолжили усердную тренировку и получилось так, что постоянно держали себя в форме, - поделилась она.

Когда я получила свою медаль, на глаза навернулись слезы. Меня переполняли эмоции: и радость за награду, и сожаление, что можно было пройти в финал. Спасибо всем, кто болел за меня, - подчеркнула каратистка.

По словам спортсменки, сейчас неизвестно, будет ли каратэ в следующей олимпийской программе. Свою победу она посвятила умершему тренеру.

Если все же будет, сделаю все возможное для участия. Нельзя останавливаться. Впереди чемпионат Азии и чемпионат мира. Немного отдохну, подлечу травмы и снова в дело. Уход нашего главного тренера Жасталап агая из жизни сильно ударил по всем нам. Он очень многое вложил в нас и всегда помогал и нам, и федерации. Хотел увидеть нас на этой Олимпиаде… Эту медаль я посвящаю ему, - подытожила Софья Берульцева.

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