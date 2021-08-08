Казахская игра тогызкумалак становится популярной в Литве

В литовской столице открыли первую в стране и в регионе Федерацию тогызкумалак.

В Литве растет популярность традиционной казахской интеллектуальной игры тогызкумалак, сообщает zakon.kz.

В литовской столице открыли первую в стране и в регионе Федерацию тогызкумалак. Ее зарегистрировала литовская семья – Айдас Жандарис и Рамуте Жандариене.

На протяжении ряда лет Посольство Казахстана в Литве и Всемирная федерация тогызкумалак в сотрудничестве с литовскими партнерами проводит кропотливую работу по популяризации в этой стране интеллектуальной игры, традиционной для казахского и ряда других народов, - говорится в сообщении МИД РК.

На регулярной основе проводятся мастер-классы по тогызкумалак, в ходе которых азам игры обучаются литовские школьники и студенты. В 2019 году А. Жандарис и Р. Жандариене, совместно с Посольством Казахстана и Всемирной федерацией тогызкумалак впервые издали методическое пособие по игре на литовском языке и презентовали его на крупной региональной выставке «Школа».

Сегодня игра активно развивается в Литве и завоевывает умы все большего числа поклонников. В стране уже было проведены 2 турнира по тогызкумалак. Все желающие, могут приобрести доски, сделанные в Казахстане, в самом центре Старого города Вильнюса, в книжном магазине Жандарисов.

Учредители Федерации приурочили ее открытие к 30-летию независимости Республики Казахстан и планируют не только и далее распространять эту игру в Литве, но и уже в ближайшем будущем составить серьезную конкуренцию мастерам игры из Казахстана и других стран.

Напомним, в декабре 2020 года на основании совместного предложения Казахстана, Кыргызстана и Турции ЮНЕСКО включило игру тогызкумалак в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!