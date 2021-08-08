В Алматинской области запасы корма соответствуют норме

Данный вопрос находится на тщательном контроле руководства области.

В Алматинской области ведется второй укос многолетних культур, сообщает zakon.kz.

На сегодня заготовлено 2097,5 тыс. тонн сена, 356,8 тыс.тонн сенажа, 190,7 тыс.тонн соломы, 98,8 тыс.тонн зернофуража. И в регионе не имеется проблем по заготовке кормов для животных. Данный вопрос находится на тщательном контроле руководства области.

Всего в области планируют в этом году заготовить - 3,4 млн. тонн грубых и 1,2 млн. тонн сочных кормов, а также 684 тыс. тонн зернофуража. По словам представителей управления сельского хозяйства, в целях обеспечения сельскохозяйственных животных кормами проводится вся необходимая работа.

15,2 тыс.га используются для сенокоса в Алматинской области, а под пастбища выделено 899,9 тыс.гектаров земель. На особо охраняемых природных территориях имеется 164 гектара для сенокоса и 59 тыс. га используется под пастбище. В районах мобилизовано сенокосные бригады, где задействованы свыше 1600 человек. Имеется вся необходимая техника: 1576 косилок и 1401 пресс-подборщиков. Районами в настоящее время ведется работа по созданию резервного фонда кормов. Таким образом, планируется заготовить полуторагодовалый запас кормов. Повода для беспокойства нет, - говорит и.о руководителя управления сельского хозяйства Бахтияр Шампиков.

Для сохранения стабильной ситуации в регионе созданы оперативные штабы, разработан и утвержден план необходимых мероприятий. Рассчитана дополнительная потребность по зернофуражу через Продкорпорацию. Ведется также работа по заключению меморандумов с сельхозтоваропроизводителями на заготовку сена для населения.

Алматинская область не осталось в стороне при оказания гуманитарной помощи пострадавшим фермерам в Мангистауской области силами активистов области, АО "Казахстан Темір Жолы" и СПК "Жетысу" сформированы и направлены 26 вагонов сена и один вагон зернофуража.Напомним, в области числится более 6,6 миллионов голов сельскохозяйственных животных, из них 2,9 млн. голов сосредоточены в личных подсобных хозяйствах. В отчетном периоде поголовье КРС составило 1312 тысяч, МРС составило 4,8 млн. голов, лошади – 415,6 тыс.голов, верблюды – 8,9 тыс.голов.

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