Какое место занял Казахстан в медальном зачете Олимпиады-2020

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Казахстан потерял еще одну позицию в медальном зачете.
В заключительный день соревнований на Олимпиаде в Токио Казахстан потерял еще одну позицию в медальном зачете, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.
Теперь Казахстан занимает 83-е место — это уже итоговая позиция страны в зачете Олимпиады-2020. Напомним, впервые в истории казахстанские спортсмены не смогли завоевать ни "золота", ни "серебра" на Летних Олимпийских играх.
В копилке команды только бронзовые медали — их восемь.
Призерами турнира стали дзюдоист Елдос Сметов, тяжелоатлеты Игорь Сон и Зульфия Чиншанло, боксеры Камшыбек Кункабаев и Сакен Бибосынов, борец Нурислам Санаев и каратисты Дархан Асадилов и Софья Берульцева.
Всего на Олимпиаде в Токио от Казахстана выступило 97 спортсменов — они представляли страну в 27 видах спорта.
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