В ВОЗ рассказали о частоте мутации COVID-19

Специалисты ВОЗ отслеживают процессы доминации штаммов.

По словам представителя ВОЗ, чем больше передача вируса, тем больше возможностей для его мутаций, сообщает zakon.kz.

Об этом "Российской газете" заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович.

Вуйнович отметила, что мутации происходят не периодически, а при каждой передаче и "транскрипции вирусной РНК".

ВОЗ отслеживает варианты, которые появляются, и некоторые из них являются вариантами, вызывающими озабоченность ("альфа", "бета", "гамма" и "дельта"). И эта классификация регулярно обновляется на основе мониторинга вариантов, представляющих интерес. Например, "лямбда" является одним из представляющих интерес вариантов, который в настоящее время отслеживается, — подчеркнула Вуйнович.

Она добавила, что специалисты ВОЗ отслеживают процессы доминации штаммов. Например, "выталкивает" ли "лямбда" вариацию "дельта". Пока этого не происходит, но "дельта" уже практически полностью вытеснил штамм "альфа".

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