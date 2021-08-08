Астрологи назвали, чего боятся разные знаки зодиака больше всего

Астрологи уверены, что фобии появляются у человека не только в связи с жизненными обстоятельствами.

По словам астрологов, страхи зачастую схожи у представителей одного и того же знака зодиака, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Пятый канал".

Фобия - это иррациональная и неконтролируемая боязнь определенных обстоятельств или объектов, как живых, так и неодушевленных.

Астрологи рассказали, каким страхам подвержены представители зодиакального круга.

ОвенОвны панически боятся не выполнить обещание или не сдержать данное слово - это называется паралипофобией. Люди, рожденные под этим знаком, подсознательно стремятся к приключениям, острым ощущениям, но при этом мечтают о мире и спокойствии души. Поэтому зачастую они сходят с ума в несчастливых браках, но не могут заставить себя разорвать отношения и развестись, ведь это будет значить, что долг перед партнером не исполнен.

ТелецПредставители этого знака испытывают непреодолимый страх перед любыми переменами - тропофобию. Они хотят сохранить привычный жизненный уклад при любых обстоятельствах. Поэтому закрытие любимого кафе может стать поводом для нешуточного ментального кризиса. Выйти из зоны комфорта для Тельца - смерти подобно!

БлизнецыМногие Близнецы страдают аутофобией - страхом одиночества. Хотя этот знак считается довольно ветреным, на самом деле они безумно страдают, расставаясь с любимыми. Со стороны это понять трудно, ведь эти люди кажутся беззаботными, переменчивыми и свободолюбивыми. Стоит отметить, Близнецы в большинстве своем неплохо справляются с разрывами, могут даже найти в них определенную мрачную прелесть, вдохновение, но боязнь перед прощаниями при этом никуда не уходит.

РакНекоторые Раки очень несчастны, если не имеют собственного дома - очага, зоны комфорта и безопасности. Этот страх называется агорафобией. В любом пространстве, где пребывают представители этого знака, они стараются навести свой порядок, обустроить его на свой лад, чтобы создать хотя бы видимость дома.

ЛевАмбициозные и целеустремленные Львы в глубине души - этого никто может не знать и не замечать - приходят в ужас от мысли о возможной неудаче. Атихиофобия в них проявляется, когда, к примеру, начальник не замечает их достижений, когда внимание окружающих переключается на другого человека. В попытке вернуть себе признание общества Львы могут пойти на риск, совершить нечто неразумное и по-настоящему опасное.

ДеваАтаксофобия - проклятие многих представителей этого знака. Они терпеть не могут беспорядка, нелогичных поступков, сбивчивой речи и бессмысленных занятий. Все в их жизни должно происходить осознанно, последовательно, в стремлении к ожидаемому результату. Если план рушится, Девы начинают паниковать. А уж если эти несчастные нарушают какую-то систему по собственной вине - тут и до нервного срыва недалеко!

ВесыЗвездный «подарок» Весам - аллодоксофобия. Это боязнь конфликтов, столкновения с противоположным мнением, страх расстроить ближнего и не оправдать его надежд. Просто этот знак является воплощением дружелюбия и эмпатии. Такие люди делают все, чтобы избежать трений и конфронтации.

СкорпионСкорпионы - истинные социофобы. По своей природе они неспособны доверять людям, не говоря уже о стремлении к общению с ними. Сам представитель этого знака ни за что не попросит помощи, не раскроет секрета, не заведет разговор. Даже если чувствует себя одиноким и беспомощным. Скорпионы боятся, что другим откроются их слабости, скрытые мотивы и желания, поэтому предпочитают оставаться замкнутыми, хоть это и не приносит счастья.

СтрелецГлавное желание многих Стрельцов - избежать ответственности за свои поступки. Из-за гипенгиофобии они с трудом принимают решения, особенно, если этого требует конкретная персона со стороны. Свободолюбивые представители этого знака хотят прожить захватывающую, полную приключений жизнь, не думая о последствиях своих действий. Попытки руководить ими зачастую приводят к напряженному общению, за которым следует побег от чужого влияния.

КозерогОчень часто Козероги мучаются из-за многочисленных комплексов. Ателофобия - боязнь собственного несовершенства - заставляет их думать, что они никому не нужны, никто их не любит и не понимает, что их категорически недооценивают. Однако сообщать о своих страхах миру Козероги не спешат. Со стороны они обычно выглядят уверенными в себе и целеустремленными, нередко добиваются успеха в карьере.

ВодолейСтрашным ударом для Водолея может стать безобидная насмешка. Боязнь быть осмеянным называется гелотофобией, и она превращает жизнь некоторых представителей этого астрологического символа в настоящий ад. Водолеи в большинстве своем очень стремятся на условную большую сцену, но каждый шаг дается им невероятными мучениями - а что, если публика не примет?

РыбыМногие Рыбы, хоть по своей природе они очень тонкие и творческие личности, до дрожи в ногах боятся публичных выступлений, пишет @astroprognostic. Из-за логофобии обычный еженедельный доклад перед коллегами становится испытанием. Причем нервничать из-за предстоящего события Рыбы начинают заранее, лишь раздувая свой страх. Даже желающие быть услышанными люди этого знака часто оставляют свое мнение при себе и общаются только с узким кругом проверенных и поддерживающих их друзей.

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