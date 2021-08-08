Пьяный водитель на машине с "крутым" номером устроил ДТП в Нур-Султане

Кроме того, он сел за руль, будучи лишенным прав управления.

В соцсетях Казахстана распространяется видео, на котором водитель Lada Largus двигается по дороге столицы, грубо нарушая ПДД. В итоге он попал в аварию, сообщает zakon.kz.

На кадрах, снятых из проезжающей рядом машины, видно, что водитель Lada с номером 777MVD двигается на высокой скорости, обгоняет другие автомобили, беспрерывно сигналит и мигает фарами. На втором видео, снятом тем же автором, виден печальный итог гонки - Lada Largus врезался в ехавший перед ним автомобиль Lada Xray.

ДТП произошло 7 августа текущего года в 20:10 по шоссе Каркаралы. В ДП города Нур-Султан прокомментировали случившееся.

По словам очевидцев, водитель автомашины марки Lada Largus передвигался, грубо нарушая правила дорожного движения, и создавал аварийную ситуацию. При этом он вел себя неадекватно. На место прибыл экипаж патрульной полиции. При проверке документов из салона автомобиля исходил запах спиртного. По результатам медицинской экспертизы выявлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, он сел за руль, будучи лишенным прав управления. пресс-служба ДП города Нур-Султан

В отношении 27-летнего водителя возбуждено уголовное дело по статье 346 ч. 2 УК РК. Сотрудниками полиции мужчина задержан. Автомашина водворена на коммунальную стоянку.

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