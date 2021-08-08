Звезда "Игры престолов" признался в алкоголизме и в том, что хотел уйти из жизни

То, что происходило со мной во время "Престолов", носило довольно травмирующий характер. Все это было связано с алкоголем, - Кит Харингтон.

Британский актер Кит Харингтон, исполнивший роль Джона Сноу в сериале "Игра престолов", признался, что задумывался о самоубийстве после завершения съемок "Игры престолов", сообщает zakon.kz.

Об этом он заявил в интервью The Sunday Times.

Рассказывая о сложном периоде по окончании работы над сериалом, артист заявил: "Я прошел через период настоящей депрессии, когда задумывался о самых разных вещах".

То, что случилось со мной после того, как "Престолы" закончились, и что происходило во время "Престолов", носило довольно травмирующий характер. Все это было связано с алкоголем. Кит Харингтон

Он отметил, что в один момент "добрался до точки", где почувствовал себя "плохим" человеком, после чего решил покончить с собой.

Харрингтон рассказал, что отправился на реабилитацию и лечился в клинике Privé-Swiss за 95 000 фунтов стерлингов в месяц.

В интервью он отметил, что не употребляет алкоголь и наркотические вещества уже 2,5 года.

Харингтон сыграл роль Джона Сноу, одного из протагонистов в телесериале "Игра престолов" (2011-2018), снятом по фэнтези-романам "Песнь льда и пламени". Действие романов и сериала происходит на вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.

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