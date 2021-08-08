Теннисистка Жибек Куламбаева выиграла восьмой титул в сезоне

Всего на счету у казахстанки 12 титулов в парном разряде.

Жибек Куламбаева в паре с египтянкой Сандрой Самир выиграла турнир в парном разряде турнира в Каире с призовым фондом в 15 тысяч долларов, сообщает zakon.kz.

Соперницами были Мелл-Элизабет Реаско-Гонсалес из Эквадора и Мария Паулина Перес Гарсия из Колумбии, передает пресс-служба ФТК.

Представительницы Южной Америки сумели навязать борьбу Куламбаевой и Самир лишь в первом сете, но и здесь уступили - 5:7.

А во второй партии казахстанско-египетская пара полностью оправдала статус фаворитов турнира, отдав соперницам лишь три гейма - 6:3.

Куламбаева выиграла свой второй турнир в парном разряде подряд и взяла уже восьмой титул в сезоне: одну победу она одержала в 2021-м в одиночке, семь титулов забрала в дуэте. Всего на счету у казахстанки 12 титулов в парном разряде.

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