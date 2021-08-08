Флорентийский кальчо – жестокий родоначальник футбола

Игрокам разрешается борьба и кулачный бой. Атаковать можно не только человека с мячом, но и любого члена команды противника.

Флоренция - это не только мировая столица искусства, родина великого Данте и литературного итальянского языка. Это город, в котором и сегодня горожане играют в одну из самых брутальных спортивных игр. Флорентийский кальчо, или просто пенок - прообраз современного футбола и регби, вот только главное в нем не навыки владения мячом, а умение махать кулаками.

Первые трактаты, упоминающие флорентийское кальчо, датируются XIV веком. Крепкими бойцами были римские папы Климент VII, Климент VIII и Лев XI. Считается, что корни кальчо уходят во времена Римской империи. Частью тренировки легионеров была игра, которую называли "l Harpas­tum", что переводится как "вырывать с силой". В те античные времена солдаты делились на команды и бросались на небольшой мячик.

В наше время потомки этих легионеров ежегодно с 16 по 24 июня повторяют игру предков. Начинается она с костюмированного парада, который проходит через центр Флоренции. Своих бойцов выставляют четыре исторических квартала города, у каждого из которых есть собственный цвет. Санта-Кроче - голубой, Санта-Мария Новелла - красный, Сан-Спирито - белый и Сан-Джованни - зеленый.

Игра проходит на городской площади Санта-Кроче, где строится песчаная площадка размером 50 на 100 метров. Две команды, по 27 человек каждая, на протяжении 50 минут пытаются любым способом забросить за край ограждения противника мяч. Сама игра больше напоминает не спортивное соревнование, а средневековое сражение. Перед "битвой команды традиционно выстраиваются в боевые порядки. Пятнадцать человек играют в наступлении, их страхуют пять полузащитников. За оборону тыла отвечает трое защитников и четверо помощников.

Игрокам разрешается борьба и кулачный бой. Атаковать можно не только человека с мячом, но и любого члена команды противника. В результате игра превращается в побоище, и только в последние годы на площадку разрешили допускать медиков, которые оказывают помощь прямо на поле, не останавливая игру.

Источник: БигПикча

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