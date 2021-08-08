Павлодарского пенсионера спасли огнеборцы

37 человек самостоятельно эвакуировались по лестничному маршу. Из них шестеро детей.

Пожар, в котором едва не погиб пенсионер, произошел в однокомнатной квартире на втором этаже дома по улице Камзина, сообщает zakon.kz.

Pavlodarnews.kz приводит комментарий областного департамента по ЧС.

В однокомнатной квартире на общей площади 15 кв. метров горели домашние вещи и мебель. При пожаре был спасен мужчина 1950 года рождения из соседней квартиры, пенсионеру оказана первая медпомощь. пресс-служба ЧС Павлодарской области

Хозяин квартиры, где произошел пожар, устанавливается. 37 человек самостоятельно эвакуировались по лестничному маршу. Из них шестеро детей.

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