Врезался гидроцикл - на Алаколе погиб мужчина, его дочь в реанимации

Мужчина плавал на надувном матрасе, когда в него врезался гидроцикл.

Трагедия произошла 8 августа на озере Алаколь Урджарского района ВКО. Мужчина погиб в результате несчастного случая на воде, сообщает zakon.kz.

Он плавал на надувном матрасе, когда в него врезался гидроцикл, управляемый 27-летней женщиной.

Жительница Туркестанской области потеряла управление, нарушив правила безопасности.

40-летний житель города Семей скончался на месте. Его несовершеннолетняя дочь, 2010 г.р., была госпитализирована в больницу с различными травмами. Урджарским районным отделом полиции начато досудебное расследование по статье 344 часть 2 УК РК - нарушение правил безопасности движения или эксплуатации морского или речного транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если это деяние повлекло по неосторожности смерть человека. пресс-служба ДП ВКО

По делу назначен ряд экспертиз, проводятся следственные действия.

Кроме того, в отношении владельца гидроцикла, 31-летнего жителя Урджарского района, начато досудебное расследование по статье 306 ч. 3 УК РК - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека.

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