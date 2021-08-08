Алматинская область лидирует по темпам строительства

Область по республике лидирует по показателям по вводу жилых площадей

Строительная отрасль в Алматинской области одна из самых развитых. С каждым годом возводятся новые объекты социального значения, преображается облик региона, повсеместно улучшаются и условия жизни населения, все больше жетысусцев отмечают новоселье в своих домах, сообщает zakon.kz.

Аким области Амандык Баталов уделяет большое внимание строительной сфере. За последние несколько лет в области в разрезе городов и районов вырастают новые микрорайоны, жилые массивы, социально значимые и экономические объекты.

К примеру, только в областном центре проделана колоссальная работа. За последние пять лет в областном центре наблюдаются невиданные до этого масштабы и темпы строительства. Среди них общежитие для студентов, новый драматический театр, плавательный бассейн, новые микрорайоны, многопрофильная больница, центр обслуживания молодежи, музыкальная школа, средние общеобразовательные учреждения, новые фонтаны, и многое другое.

Каждый объект отличается своей уникальной архитектурой. Один из них - крытый плавательный бассейн олимпийского типа в форме рыбы.

Главными фронтами можно назвать коттеджный городок и юго-западный жилой массив.

Начиная с 2019 года, в коттеджном городке уже построено свыше 35 тысяч квадратных метров жилплощади. Благодаря реализации данного проекта больше 400 семей получили свои долгожданные квадратные метры . В первую очередь ключи от жилья получили социально уязвимые слоя населения. Планируется также на данной территории построить школу, детский сад, аллеи, торговые центры.

Не останавливается и строительство многоэтажных домов. На сегодня в юго-западном районе идет строительство тридцати домостроений. В их числе многокорпусные разновысотные комплексы и административные здания.

Благодаря успешной реализации государственных программ в нашем регионе крепнет экономика, улучшается инфраструктура, появляются новые социальные и культурные объекты, заметно улучшающие уровень жизни и облик городов и сел. жительница Талдыкоргана Бану Ибрагимова

Напомним, только ко Дню столицы в этом году 200 семей получили ключи от квартир в Алматинской области. Новоселье отметили не только в областном центре, но и в городе Капшагай, а также Енбекшиказахском, Илийском районах.

В год празднования 30-летия независимости состоялось еще несколько долгожданных событий - сдача амбулатории в Жамбылском районе, открытие школы в Илийском районе и запуск гостиничного комплекса в городе Текели.

Отметим, Алматинская область по республике лидирует по показателям ввода жилых площадей. Только за прошлый год по программе "Нұрлы жер" в области было введено в строй 957,1 тыс. квадратных метров жилой площади. В рамках реализации жилищных госпрограмм жилье получили 2396 семей. По планам до 2025 года в области будет построено 5,4 млн квадратов жилья. Из них в рамках "Нұрлы жер" - 1,1 млн квадратных метров. Кроме того, запланировано возведение более тысячи коммерческих многоэтажек на 58 тыс. квартир, из которых пять тысяч будут реализованы в рамках госпрограммы "7-20-25". Через четыре года по области долгожданным жильем будут обеспечены три тысячи социально уязвимых граждан и около 5,5 тыс. многодетных семей.

Не остаются в стороне и спортивные объекты. Строятся и введены в эксплуатацию во всех районах и городах крупные и мини ФОКи.

В Алматинской области большое внимание уделяется строительству: новые улицы и дворы, зеленеют парки и скверы, укрепляется инфраструктура, возводятся крупные социальные объекты: детские сады, школы и больницы.

Особое внимание уделяется качеству возводимых объектов. И именно представители строительной отрасли вносят огромный вклад в развитие региона.

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