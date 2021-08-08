Спасатели помогли выбраться лошадям из ямы в Семее

При помощи альпинистского снаряжения, лошадей обвязали и извлекли из "ловушки".

Инцидент произошел в поселке Степной города Семей. Несколько лошадей упали в яму, сообщает zakon.kz.

Животные не могли выбраться самостоятельно, справиться в одиночку хозяин не мог и вызвал на помощь спасателей.

Специалисты СПЧ-2 прибыли на место происшествия.

При помощи альпинистского снаряжения лошадей обвязали и аккуратно извлекли из "ловушки". Сейчас они в безопасности. пресс-служба ДЧС ВКО

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!