МИД Турции поблагодарил "казахстанских братьев"

Соответствующая запись появилась в Twitter турецкого ведомства.

Турецкое министерство иностранных дел поблагодарило Казахстан за помощь в тушении пожаров, сообщает zakon.kz.

Соответствующая запись появилась в Twitter турецкого ведомства.

Благодарим наших казахских братьев за их доброту и поддержку. министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу

На странице казахстанского МИД есть напоминание, что 7 августа по поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Министерство по чрезвычайным ситуациям РК направило два вертолета Ми-8 АМТ АО "Казавиаспас" с водосливными устройствами и оперативную группу в составе 16 спасателей в Турецкую Республику для оказания помощи в тушении лесных пожаров.

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